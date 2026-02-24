待ったなしに乾燥が加速する2月、肌トラブル予防の強い味方になるのがシートマスクだ。【写真】“未来のシミ”を予防できる1枚1375円の高級マスク50歳以上のマスク選び。正解は「成分買い」「通常のお手入れだけでは保湿が不十分になることも。3分とか5分、お肌にのせておくだけという手軽さで、確実にメイクののりもアップするので、冬こそ習慣にしてほしいですね」そう話すのは、トレンドにも詳しい美容系ライターの佐治真澄