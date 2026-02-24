待ったなしに乾燥が加速する2月、肌トラブル予防の強い味方になるのがシートマスクだ。

50歳以上のマスク選び。正解は「成分買い」

「通常のお手入れだけでは保湿が不十分になることも。3分とか5分、お肌にのせておくだけという手軽さで、確実にメイクののりもアップするので、冬こそ習慣にしてほしいですね」

そう話すのは、トレンドにも詳しい美容系ライターの佐治真澄さん。最近は、特定の成分を重視して購入する「成分買い」をする人が増えているそう。

「50代のいちばんの肌悩み・アンチエイジングには『PDRN』がオススメ。もともとは鮭の精巣から抽出した美容成分でしたが、最近は植物性のものも増えています。肌にハリや弾力を与えるといわれていますね」（佐治さん、以下同）

韓国コスメをきっかけに話題になった「エクソソーム」も若返り効果大。ハリや潤い改善を強力にサポートする作用があるといわれる注目の成分だ。

「乾燥にはヒアルロン酸、コラーゲン、ナイアシンアミドなどの成分をメインに謳（うた）っている商品を。保湿力の底上げが期待できます。くすみが気になる方にはグルタチオンが最注目。マスクをはがした瞬間、驚くほどの透明感を実感することも」

より浸透させたいなら、入浴中にパックするのもおすすめ。

「入浴中は毛穴も開いているので、効果を実感しやすくなります。特に冬の風呂上がりは、浴室と居室の温度差が乾燥を早める原因になるため、浴室で保湿をしておくと安心です」

ほかに佐治さんイチ押しの裏ワザが、美容家・小林ひろ美さん発案の「乳液仮面返し」だ。

「マスクを3分ほどのせたら、その上から乳液をたっぷり塗り、さらに3分。その後、マスクを裏返して乳液の面を肌にあて3分。はがすと驚くほどもちもちの肌になります」

ただし、各製品の使用方法を確認しないと、せっかくのケアが逆効果になることも。

「規定時間を過ぎるとマスクの水分が蒸発し、逆に肌の乾燥が進むので要注意。時間は必ず守りましょう。また、衛生面を考え、一度開封したらすぐに使うこと。大容量タイプも2〜3か月で使い切るのがベストです」

確かな成分と正しい使用法で、冬の肌老化にストップを！

コスパ部門

毎日惜しみなく使える！ デイリーケアの本命

CT クリアターン エッセンスマスク（ヒアルロン酸）／30回分 1078円

密閉パワーで美容液をIN。角層深部までしっとり

「密着力の高い3層構造のマスクが特徴。お手頃価格ですが、しっかり乾燥ケアができますよ」（佐治さん、以下同）

高保湿ヒアルロン酸を含む美容液が角層深部まで素早く浸透し、潤いあふれる肌に。／コーセーコスメポートお客様相談室 TEL：0800-222-2202

ザ・ダーマ モイスト／30枚入り 1760円

美容成分を高濃度配合。たった3分で効果十分

「潤いに特化した定番人気の『ザ・ダーマ』のシートマスクには、高濃度ナイアシンアミドやセラミドなどの肌を守る美容成分がたっぷり。この時季の保湿ケアに最適です」

3月23日より、3層構造のシートを採用し、保湿効果を高める美容成分が充実した「ザ・ダーマ モイスト」にリニューアルされる。／クオリティファースト https://q1st.jp

サナ なめらか本舗モイストシートマスク N／32枚入り 1320円

コスパもタイパも！取り出して5秒で装着

「マスクが顔の形のまま取り出せるから、装着が本当にラク。しかもストレッチがきいていてしっかり伸び、肌にフィットしてはがれにくいので、家事をしながら使っても」

従来品より豆乳発酵液を5倍配合し、さらにふっくら＆ウル肌に。／常盤薬品工業 お客さま相談室（サナ）0120-081-937

スペシャルケア部門

注目の美容成分を贅沢に！ サロン級の仕上がり

matsukiyo ポリュバリア Fマスク ブライトニング／10枚入り 550円

即効で透明感がアップ。マツキヨPBブランドの話題作

「即効性のあるグルタチオンの効果で、はがした瞬間の透明感に感動！ 完売が続出したのも頷けるイチ押しアイテムです」

グルタチオン×速攻型ビタミンC×ヨモギが、白玉のような透明感としっとりもちもちの肌へ導く。／マツキヨココカラ＆カンパニー 0120-845-533

ナンバーズイン 5番 白玉グルタチオンC ふりかけマスク／10枚入り 3200円

グルタチオン＋ビタミンCで輝く透明肌

韓国スキンケアブランドの人気商品。グルタチオンにビタミンCをプラスした“グルタチオンC”を配合

「ビタミンたっぷりの黄色いシートが特徴で、使用後は肌の透明感アップを実感。こちらもバズって一時期、店頭から消えたことが」／ナンバーズイン（株式会社BENOW JAPAN）https://www.numbuzin.jp/

メラノCC 集中対策マスクプラス／10枚入り 660円

美容液量150％アップ。紫外線ケアにイチ押し

ビタミンCとビタミンE誘導体を配合。肌あれ、毛穴悩みにアプローチ。

「使い続けると肌のトーンが明るくなります。美容液たっぷりですが、シートが肉厚で保水性が高いので、液だれしにくくストレスなく使えます」／ロート製薬コミュニケーションコール 0120-503-610

先端再生テクノロジー発想のエイジングケア

ルルルン ハイドラ EX マスク／28枚入り 2640円

先端再生テクノロジー発想のデイリーエイジングケア

日本製のエクソソームとグルタチオン配合。弾力・透明感・ツヤのあるワンランク上の肌を目指す。

「日本人の顔立ちを研究したマスクのフィット感はさすが。マスク後の吸いつくようなプリプリ感は格別です」／ルルルン株式会社 0120-200-390

ONE BY KOSE メラノショット W マスク／4枚入り 5500円（編集部調べ）

未来のシミまで防ぐ、本気の美白ケアマスク

美白有効成分「コウジ酸」には、メラニンの生成を抑制し、シミの兆しを遠ざける効果が。加えて保湿成分のヨモギエキスを配合した、集中ケアに最適な医薬部外品の美白マスク。

「少し割高ですが、効果はデパコス級。紫外線を浴びた後や、特別な日のお手入れに」／コーセー 0120-526-311

VT PDRN＋ デイリーマスク／30枚入り 2640円

話題のPDRN＋配合。大容量で使い勝手も◎

韓国で話題となった高麗人参由来の「PDRN＋」を配合。薄いシートが肌にピッタリ密着し、ハリとツヤ感のある美肌へ。

「PDRNは肌のリカバリー効果が期待される注目の美容成分。ピンセット付きで最後まで衛生的に使えるのも高ポイント」／VT COSMETICS［https://vtcosmetics.jp/］

※価格は税込み表示、編集部調べとなります。

教えてくれたのは……佐治真澄さん●美容ライター。All Aboutスキンケアガイド。IBMF公認フェムテックマイスター。化粧品会社の広報などを経て、美容に関する知識をもとにライターに。プチプラからデパコスまで、あらゆるコスメを探究中。

取材・文／荒木睦美