ウソと誤解に満ちた「通説」を正す、作家の井沢元彦氏による週刊ポスト連載『逆説の日本史』。今回は近現代編第十六話「大日本帝国の理想と苦悩」、「大正デモクラシーの確立と展開その16」をお届けする（第1481回）。＊＊＊今号も前回に引き続き、中国共産党の「桐一葉」について触れたい。中華人民共和国つまり現在の中国を独裁支配している中国共産党は、その正当性の根拠として二つの歴史的業績を挙げている。一つ