Photo: ヤマダユウス型 撮影スタイル、求める画質、仕事のやり方。あらゆるものは変わってゆく──。2025年12月、僕はソニーのミラーレス一眼「α7 V（ILCE-7M5）」を購入しました。あわせて買ったレンズは優等生な標準ズームのSEL2470GM2。購入目的は仕事のため。すなわち、仕事で使うデジカメのシステムをソニーに乗り換えたということです。非常に大きな決断でしたが、結果として満足して