アニメ『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年を祝うフェス『EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION』（エヴァフェス）の最終日が23日、横浜アリーナで開催され、『エヴァンゲリオン』の完全新作シリーズが制作されることが発表された。これを受け、芸能人も続々と反応している。【画像】『エヴァンゲリオン』完全新作シリーズ制作へ…やす子「ありがとうございます」連呼中川翔子らも期待エヴァンゲリオン公式Xアカ