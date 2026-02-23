秋広が侍ジャパンの強化試合で3ランを放ったソフトバンクの秋広優人内野手が見せた一振りに、ファンの注目が集まっている。秋広は23日に行われた野球日本代表「侍ジャパン」との強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2026宮崎」に途中出場。8回に豪快な3ランを放った。侍ジャパンを相手にパワーを見せつけた23歳にファンも喜んでいる。期待の若鷹が圧倒的なパワーを見せつけた。1点リードの8回2死一、二塁、秋広はサポートメ