秋広が侍ジャパンの強化試合で3ランを放った

ソフトバンクの秋広優人内野手が見せた一振りに、ファンの注目が集まっている。秋広は23日に行われた野球日本代表「侍ジャパン」との強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ 2026宮崎」に途中出場。8回に豪快な3ランを放った。侍ジャパンを相手にパワーを見せつけた23歳にファンも喜んでいる。

期待の若鷹が圧倒的なパワーを見せつけた。1点リードの8回2死一、二塁、秋広はサポートメンバーの佐藤柳投手（広島）と対戦。カウント1-2からの4球目、甘く入った速球を完璧に捉えた。打球は右翼方向へ高々と舞い上がり、そのままスタンドへ。場内からは、驚きと称賛の大きな拍手が沸き起こった。

秋広は昨年、巨人からトレードでソフトバンクに移籍。新天地での長打力爆発が期待されたが、22試合の出場で打率.208、1本塁打、4打点に終わっていた。

未完の大砲が放ったアーチにSNS上のファンも大興奮。「えぐぅ」「ロマン砲秋広」「3割30本打てる」「レギュラーで使いたい」「覚醒してほしい」「すげえ」「マジで覚醒してるやん」「大満足」といった声が寄せられた。（Full-Count編集部）