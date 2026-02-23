世界一栄養価の高い果物」としてギネス記録にも認定されているアボカド。“森のバター”とも呼ばれるこの作物の価格に今、異変が起きています。買い物客から漏れたのは、安さを歓迎する声です。80代：安いわ、これ！一つ買ってこ！アボカドはおなかにたまるし栄養もいいから。40代：いっときどのスーパー行っても200円くらいした。100円台前半だと買いやすい。主な産地であるメキシコで記録的な豊作となっているアボカド。東京都