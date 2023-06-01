21日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比300円高の5万7140円と急伸。日経平均株価の現物終値5万6825.7円に対しては314.30円高。出来高は9154枚となっている。 TOPIX先物期近は3830ポイントと前日比25.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は21.52ポイント高で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 57140