日経225先物：21日2時＝300円高、5万7140円
21日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比300円高の5万7140円と急伸。日経平均株価の現物終値5万6825.7円に対しては314.30円高。出来高は9154枚となっている。
TOPIX先物期近は3830ポイントと前日比25.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は21.52ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 57140 +300 9154
日経225mini 57140 +295 201199
TOPIX先物 3830 +25.5 12383
JPX日経400先物 34650 +250 1064
グロース指数先物 739 +10 1173
東証REIT指数先物 売買不成立
