　21日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比300円高の5万7140円と急伸。日経平均株価の現物終値5万6825.7円に対しては314.30円高。出来高は9154枚となっている。

　TOPIX先物期近は3830ポイントと前日比25.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は21.52ポイント高で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 57140　　　　　+300　　　　9154
日経225mini 　　　　　　 57140　　　　　+295　　　201199
TOPIX先物 　　　　　　　　3830　　　　 +25.5　　　 12383
JPX日経400先物　　　　　 34650　　　　　+250　　　　1064
グロース指数先物　　　　　 739　　　　　 +10　　　　1173
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース