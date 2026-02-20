ポールトゥウィンホールディングスは３日続伸している。この日、子会社ＳｙｎＸが、ＡＩを駆使したセキュリティーオペレーションセンター（ＳＯＣ）サービスを開始したと発表しており、業績への貢献を期待した買いが入っているようだ。 ＳｙｎＸは、クラウド・ＡＩ・ＩｏＴなどの最先端技術を駆使し、企業のＤＸ推進を総合的に支援するＩＴソリューションを提供しており、新サ&#