ポールトゥウィンホールディングス<3657.T>は３日続伸している。この日、子会社ＳｙｎＸが、ＡＩを駆使したセキュリティーオペレーションセンター（ＳＯＣ）サービスを開始したと発表しており、業績への貢献を期待した買いが入っているようだ。



ＳｙｎＸは、クラウド・ＡＩ・ＩｏＴなどの最先端技術を駆使し、企業のＤＸ推進を総合的に支援するＩＴソリューションを提供しており、新サービスはＩＴトータルソリューションサービス「ＳｙｎＸ Ｏｎｅ」の運用フェーズを構成する中核機能としてスタート。２４時間３６５日のセキュリティー監視・インシデント検知・初動対応を軸に、企業のＩＴ基盤を継続的に支えるとしている。



出所：MINKABU PRESS