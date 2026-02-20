白髪が気になり始めると、隠すために暗く染め続けることに疲れを感じることも。そんな大人世代の間で、白髪をデザインとして活かす「白髪ぼかし」が注目されています。ハイライトを細かく入れることで、伸びてきた白髪との境界線を曖昧にしながら、こなれ感も楽しめます。今回は、ボブヘアにフォーカスして、日々の手入れを楽にしながら美しくキマる「白髪ぼかしボブ」をご紹介。 地毛を活かしたハイライトミックスボブ