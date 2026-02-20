星熊南巫が、神奈川、愛知、大阪、東京の4都市をまわるツアー『PREDICTION TOUR』を4月より開催する。 （関連：羊文学、m-flo、HANA、Creepy Nuts、ちゃんみな、サカナクション出演『Spotify On Stage Tokyo 2025』初開催レポート） 我儘ラキアのメインボーカルとして活動してきた星熊は、グループ解散後の新プロジェクトとして、2月19日にワンマンライブを開催。同公演にて新たな活動体制を提示