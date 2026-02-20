Gクラスの「弟分」来年登場メルセデス・ベンツは、来年予定している小型版『Gクラス』の市場投入に向け、開発テストを強化している。今回、テスト中のプロトタイプが新たに目撃され、プロポーションやデザインの詳細が確認された。【画像】ラダーフレームに新世代電動パワートレイン搭載【メルセデス・ベンツG580 with EQテクノロジーを詳しく見る】全44枚このモデルは、メルセデス・ベンツ社内では「ミニGクラス」または「リト