長年、会社に尽くしてきた社員が、新人よりも低い給与で働かされる――。そんな信じがたい不条理が、現実に起きているようだ。32年間にわたり事務員として同じ会社に勤務してきたという福岡県の50代女性（不動産・建設系／正社員／独身）。しかし、それに見合う対価を得られているとは言い難いようだ。女性が明かした現在の月々の手取りは「16万5000円」、年収は「250万円」にとどまっているという。（文：天音琴葉）「将来に不安