ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーは19日（日本時間20日）に行われる。ショートプログラム（SP）で日本勢は中井亜美（TOKIOインカラミ）が1位、坂本花織（シスメックス）が2位、千葉百音（木下グループ）が4位と好発進。表彰台独占なら五輪のフィギュア女子で史上初の快挙となる。70点超えが9人という空前のハイレベルとなったSPで、日本勢は好発進した。17歳の中井が首位、今季限