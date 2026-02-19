ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子フリーは19日（日本時間20日）に行われる。ショートプログラム（SP）で日本勢は中井亜美（TOKIOインカラミ）が1位、坂本花織（シスメックス）が2位、千葉百音（木下グループ）が4位と好発進。表彰台独占なら五輪のフィギュア女子で史上初の快挙となる。

70点超えが9人という空前のハイレベルとなったSPで、日本勢は好発進した。17歳の中井が首位、今季限りでの現役引退を表明している25歳の坂本が2位、20歳の千葉が4位につけた。

歴史的快挙も視界に入る。表彰台を独占すれば、五輪のフィギュア女子では史上初。全競技での日本勢としては、1972年札幌五輪ジャンプ男子70メートル級の「日の丸飛行隊」（金・笠谷幸生、銀・金野昭次、銅・青地清二）以来、54年ぶりとなる。

SP上位陣は中井が78.71点、坂本が77.23点、アリサ・リウ（米国）が76.59点、千葉が74.00点。1位から4位が4.71点差でひしめく。フリーの今季自己ベストは中井が149.08点、坂本が150.13点、リウが146.70点、千葉が144.94点となっている。

中井はSPでも決めたトリプルアクセル（3回転半）の成否が鍵。追う坂本は演技構成点で分がある。SPでは唯一、全3項目で9点台をマークし、中井を3.46点上回った。フリーは演技構成点の係数がSPの1.33倍から2.67倍となるため、その差はさらに広がる。

中井、坂本より前に滑る千葉は、完璧な演技で後続にプレッシャーを与えたい。不気味なのは個人の中立選手（AIN）で出場しているロシアのアデリア・ペトロシアン。SP72.89点で5位ながら、フリーで4回転トーループを決めてくれば脅威となる。

SP上位6選手が入るフリー最終グループは、日本時間20日午前6時から6分間練習がスタート。千葉は午前6時24分、リウは6時32分、坂本は6時40分、最終滑走・中井は6時48分に登場予定だ。

決着がつくのは午前7時前の見込み。トリノの女神が荒川静香にキスをしてから20年。ミラノの女神の寵愛を受けるのは、誰になるだろうか。



