志田未来さん主演の火曜ドラマ『未来のムスコ』の第6話が2月24日夜10時から放送予定です。【写真】未来の出来事を知っているかのような颯太の言動に、優太（小瀧望）は違和感を抱き続け…『未来のムスコ』は、『マルモのおきて』（フジテレビ）の脚本などで知られる阿相クミコさんと、黒麦はぢめさんによる人気コミック『未来のムスコ〜恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた！』が原作のドラマ。夢も仕事も崖っぷちのアラサー女