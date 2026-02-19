志田未来さん主演の火曜ドラマ『未来のムスコ』の第6話が2月24日夜10時から放送予定です。

【写真】未来の出来事を知っているかのような颯太の言動に、優太（小瀧望）は違和感を抱き続け…

『未来のムスコ』は、『マルモのおきて』（フジテレビ）の脚本などで知られる阿相クミコさんと、黒麦はぢめさんによる人気コミック『未来のムスコ〜恋人いない歴10年の私に息子が降ってきた！』が原作のドラマ。

夢も仕事も崖っぷちのアラサー女性・汐川未来（志田未来）の元に「未来のムスコ」と名乗る男の子・颯太（天野優）が現れたことから始まるラブストーリーです。

恋も仕事も夢も中途半端だったヒロインがある日突然母となり、子育てを通して、誰かと生きること、支え合うことの意味を知り、自分らしく生き直していく姿を描きます。

※以下ネタバレを含みます。

第6話あらすじ

未来は、真（兵頭功海）から「未来さんが好きです」と、まっすぐな思いを告げられ、戸惑いを隠せずにいた。

同時に、未来の前には“まーくん”という存在が、現実の選択肢として浮かび上がり始めていく。

そんな中、圭（萩原護）から、颯太のスマートウォッチ“ルナ”が一瞬だけ未来とつながったという知らせが届く。

圭はその出来事をきっかけに、未来とつながるためのある条件に気づいたようで……。

颯太が未来に帰る方法が、ついに見えてくるかもしれない。

その期待は同時に、未来と颯太の“別れ”の訪れを示していた。

第6話あらすじ



(C)TBS

そんな中、未来は気鋭の映画監督の次回作オーディションで見事合格を果たす。

しかし、地方ロケで2週間家を空けなければならないと知り、颯太をひとりにできない未来は思い悩むことに。

一方、よしずみ保育園では、優太（小瀧望）が、未来の出来事を知っているかのような颯太の言動に、拭えない違和感を抱き続けていた。

颯太の秘密は、ついに周囲に知られてしまうのか！？

夢も、子育ても、そして恋も。

すべてを支えてくれる存在こそが、理想の“まーくん”なのか。

未来は、その答えに向き合い始める。