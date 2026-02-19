2005年9月22日にアルバム『あしあとリズム』を発売、その日から数えて20年後になる2025年9月に、霜月はるかさんはメジャーデビュー20周年を迎えた。“20周年”という大きな節目を、ファンの人たちと一緒に、新たな歩みの足跡を残そうと始めたのが、「Haruka Shimotsuki 20th Anniversary」と題し、1年間かけて行うさまざまな活動だ。【写真】霜月はるか、20周年を迎えての想いを語る「そのときにしか歌えない歌をずっと残し続けて