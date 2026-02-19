イラストレーターのnakata benchさんの2つの漫画がインスタグラムで合計2500以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読むある日、父は2人の息子とお風呂に入っていました。ご飯を食べた後でぽっこりしている息子たちのおなかを見て、たくさん食べたことを父が褒めると…という内容で、読者からは「ほほえましくて笑いました」「ほっこりした気持ちになった」などの声が上がっています。お風呂で生まれた、