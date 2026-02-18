2026-27シーズンへの移行期間に行なわれる百年構想リーグ。その特別ルールとして、90分で決着がつかず、PK戦で勝利した側に勝点２、PK戦で敗れても勝点１が与えられる。試合ごとの賞金に関しても、J１なら90分で勝てば600万円、PK勝利は400万円、PK負けだと200万円という形で差が付くこともあり、各チームそれなりに意識して、準備していることが伝わる。開幕２節を終えた段階でメリットとデメリットを整理するのは難しいが、