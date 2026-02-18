【モデルプレス＝2026/02/18】女優の豊嶋花とM!LKの山中柔太朗がW主演を務める日本テレビ系火曜プラチナイト枠・ドラマDEEP「黒崎さんの一途な愛がとまらない」（毎週火曜24：24〜）の第7話が、17日に放送された。ついに想いが通じ合った2人の告白からのキスシーンが話題を呼んでいる。＜※ネタバレあり＞【写真】M!LK「好き滅」踊った山中柔太朗の美人共演者◆豊嶋花＆山中柔太朗W主演「黒崎さんの一途な愛がとまらない」フレック