「黒崎さん」小春（豊嶋花）＆黒崎さん（山中柔太朗）、バレンタイン告白からのキスシーンに視聴者胸キュン「神回」「ピュアで素敵」
【モデルプレス＝2026/02/18】女優の豊嶋花とM!LKの山中柔太朗がW主演を務める日本テレビ系火曜プラチナイト枠・ドラマDEEP「黒崎さんの一途な愛がとまらない」（毎週火曜24：24〜）の第7話が、17日に放送された。ついに想いが通じ合った2人の告白からのキスシーンが話題を呼んでいる。＜※ネタバレあり＞
【写真】M!LK「好き滅」踊った山中柔太朗の美人共演者
フレックスコミックス累計80万部突破の人気漫画をドラマ化した本作。突拍子もないプロポーズから始まる、猪突猛進LOVE。おにぎり屋の女子高生＆恋に不器用な天才小説家、恋愛経験ゼロのピュアなふたりが紡ぐポップで甘くて、思わず笑顔になる新感覚ラブコメディ。
普通の女子高生で、街の小さなおにぎり屋さんの娘・白瀬小春（豊嶋）は、猪突猛進でアプローチしてくる恋愛経験ゼロの小説家・黒崎さん（山中）への恋心を自覚。生まれて初めての恋に戸惑いながらも、親友のアドバイスを受け、バレンタインデーに告白をすることを決意する。
迎えた運命のデート当日。黒崎さんはさらっと小春の手を握る。驚く小春に「デートの時は手を繋ぐものだと本に書かれていたので。…いや、違う。僕が小春さんと繋ぎたくて」と真っ直ぐな本心を伝えると、小春も「ダメじゃないです」と手を握り返す。お揃いのカチューシャを付け、アトラクションに乗り、遊園地を満喫する2人。小春は意を決して「黒崎さんのために気持ちを込めて作りました」と手作りチョコを渡すが、黒崎さんは「気になる人チョコですね！世の中には義理チョコ友チョコ本命チョコなど種類があると本で読みました」とまさかの勘違い。すかさず「違います。黒崎さんは好きな人です」と伝えるも、周囲を歩いていた人に黒崎さんの存在がバレてしまい、逃げ出す。
落ち着ける場所に移動すると、小春は「黒崎さんに恋をしました」と改めて気持ちを伝える。走っている途中で崩れてしまったチョコレートを口にした黒崎さんは、優しい表情で小春を見つめ、「小春さんの気持ち全て受け取りました。あなたを愛しています。どうか僕の恋人になってください」と真っ直ぐな言葉で告白。小春が「はい」と答えると、2人は静かにキスを交わし、最後はハグで幕を閉じた。
この展開に視聴者からは「黒崎さんの一途な思いが報われてよかった」「神回」「ピュアで素敵」「キュンキュンしすぎて心臓もたない」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】M!LK「好き滅」踊った山中柔太朗の美人共演者
◆豊嶋花＆山中柔太朗W主演「黒崎さんの一途な愛がとまらない」
フレックスコミックス累計80万部突破の人気漫画をドラマ化した本作。突拍子もないプロポーズから始まる、猪突猛進LOVE。おにぎり屋の女子高生＆恋に不器用な天才小説家、恋愛経験ゼロのピュアなふたりが紡ぐポップで甘くて、思わず笑顔になる新感覚ラブコメディ。
◆「黒崎さんの一途な愛がとまらない」小春（豊嶋花）＆黒崎さん（山中柔太朗）、バレンタインデーに遊園地デート
普通の女子高生で、街の小さなおにぎり屋さんの娘・白瀬小春（豊嶋）は、猪突猛進でアプローチしてくる恋愛経験ゼロの小説家・黒崎さん（山中）への恋心を自覚。生まれて初めての恋に戸惑いながらも、親友のアドバイスを受け、バレンタインデーに告白をすることを決意する。
迎えた運命のデート当日。黒崎さんはさらっと小春の手を握る。驚く小春に「デートの時は手を繋ぐものだと本に書かれていたので。…いや、違う。僕が小春さんと繋ぎたくて」と真っ直ぐな本心を伝えると、小春も「ダメじゃないです」と手を握り返す。お揃いのカチューシャを付け、アトラクションに乗り、遊園地を満喫する2人。小春は意を決して「黒崎さんのために気持ちを込めて作りました」と手作りチョコを渡すが、黒崎さんは「気になる人チョコですね！世の中には義理チョコ友チョコ本命チョコなど種類があると本で読みました」とまさかの勘違い。すかさず「違います。黒崎さんは好きな人です」と伝えるも、周囲を歩いていた人に黒崎さんの存在がバレてしまい、逃げ出す。
◆「黒崎さんの一途な愛がとまらない」ラストの告白からのキスシーンが話題
落ち着ける場所に移動すると、小春は「黒崎さんに恋をしました」と改めて気持ちを伝える。走っている途中で崩れてしまったチョコレートを口にした黒崎さんは、優しい表情で小春を見つめ、「小春さんの気持ち全て受け取りました。あなたを愛しています。どうか僕の恋人になってください」と真っ直ぐな言葉で告白。小春が「はい」と答えると、2人は静かにキスを交わし、最後はハグで幕を閉じた。
この展開に視聴者からは「黒崎さんの一途な思いが報われてよかった」「神回」「ピュアで素敵」「キュンキュンしすぎて心臓もたない」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】