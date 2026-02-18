「黒崎さん」小春（豊嶋花）＆黒崎さん（山中柔太朗）、バレンタイン告白からのキスシーンに視聴者胸キュン「神回」「ピュアで素敵」

「黒崎さん」小春（豊嶋花）＆黒崎さん（山中柔太朗）、バレンタイン告白からのキスシーンに視聴者胸キュン「神回」「ピュアで素敵」