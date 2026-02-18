タレントの若槻千夏が18日、都内で行われたハチ食品の『2026年春夏向け新商品発表会』に参加した。【写真】美味しそう…大きく口をあけてカレーを頬張る若槻千夏若槻は同社の製品を愛用しているそうで「たらこパスタのソースがお気に入り」とアピールした。「うちの飼っていた犬が『ハチ』で。親近感も感じる」とも話した。イベントでは新商品の『THE HACHI 国産和牛と淡路島産玉ねぎのビーフカレー』を試食。「お店ですね」と