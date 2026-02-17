世代や性別問わず人気が再燃しているのが、ちょっぴり懐かしい「編み物」。隙間時間に楽しめて、なにより「気分転換になる！」と評判です。そこで、“編み活”にはまっているモデルの浜島直子さんが編みこものをご紹介。糸選びのコツや編むときのポイントなども教えてもらったので、参考にしてみてください！1：一年じゅう使える素材感の「カバン」「再生繊維で土に還る、さらっとした風合いのエコアンダリヤというパルプ糸で大き