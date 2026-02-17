ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプに出場した平野歩夢（TOKIOインカラミ）が16日（日本時間17日）、ミラノの中心部に登場。ファンを騒然とさせていたが、訪れた店舗からの“粋な花束”が注目を集めた。1月に複数箇所の骨折を負いながら奇跡的に立った五輪の舞台。2大会連続の金メダルはならなかったが、魂の滑りは感動を呼んだ。決勝から3日。平野