ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプに出場した平野歩夢（TOKIOインカラミ）が16日（日本時間17日）、ミラノの中心部に登場。ファンを騒然とさせていたが、訪れた店舗からの“粋な花束”が注目を集めた。

1月に複数箇所の骨折を負いながら奇跡的に立った五輪の舞台。2大会連続の金メダルはならなかったが、魂の滑りは感動を呼んだ。

決勝から3日。平野が現れたのは、ミラノ中心街のユニクロ店舗だった。グローバルアンバサダーを務める平野は現地スタッフ一同に迎えられ、笑顔で花束を受けとっていた。

その様子を「UNIQLO_Ambassadors」の公式Xとインスタグラムが、16日（同17日）に「ミラノ中心街のユニクロ店舗に、平野歩夢選手が来店！ オリンピックでの挑戦と感動に最大限の敬意を込め、スタッフ一同でお迎えし、花束を贈呈させていただきました 競技直後のお忙しいタイミングにもかかわらずお立ち寄りいただき、本当にありがとうございました！」とつづり、写真などを投稿した。

平野が受け取った花束。よく見ると、白の花の中心に赤い花があしらわれており、日の丸のように見える。

ファンからは「さすがイタリア。日本のブーケとは全然ちゃうな」「花束が日本国旗なんかな？素敵」「ミラノにユニクロあるんだ！」などの声もあった。



（THE ANSWER編集部）