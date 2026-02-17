AI活用の推進に向けた連携協定を結んだ香川県の池田豊人知事（中央右）とエヌビディアの大崎真孝日本代表（同左）ら＝17日午後、県庁香川県と米半導体大手エヌビディアの日本法人は17日、人工知能（AI）活用の推進に向けた連携協定を結んだ。AI向けのデータセンター誘致や県内企業のAI活用促進を目指す。エヌビディアが自治体と協定を結ぶのは初めて。香川県は地震や豪雨といった自然災害が少なく、電力供給が安定しているとし