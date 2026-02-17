2025年、税関で押収された不正薬物が3トンを超え過去2番目の多さとなりました。財務省によりますと、去年1年間に全国の税関で押収された大麻や覚醒剤などの不正薬物は、前の年に比べて15％多い3211キロにのぼり、6年ぶりに3トンを超えました。このうち大麻の押収量が去年の3.5倍で過去最多となったほか、いわゆる「ゾンビたばこ」と呼ばれる「エトミデート」などの指定薬物は去年の3.8倍の41キロと増加傾向にあります。また、不正