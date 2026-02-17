【「LEVELθ（レベルシータ）」ケースに新色「パステルグレー」】 2月17日 追加 ユニットコムは2月17日、iiyama PCのゲーミングPCシリーズ「LEVELθ（レベルシータ）」のケースに新色「パステルグレー」を追加した。 パソコン工房秋葉原本店では、「LEVELθ（レベルシータ）パステルグレー」ケースの展示機が用意されてお