【「LEVELθ（レベルシータ）」ケースに新色「パステルグレー」】 2月17日 追加

ユニットコムは2月17日、iiyama PCのゲーミングPCシリーズ「LEVELθ（レベルシータ）」のケースに新色「パステルグレー」を追加した。

パソコン工房秋葉原本店では、「LEVELθ（レベルシータ）パステルグレー」ケースの展示機が用意されており、質感やパフォーマンスを店頭で確かめることができる。

LEVELθ（レベルシータ）パステルグレーケース使用モデル例

【BTO標準構成】

各種カスタマイズが可能な「BTO（Build to Order＝受注後生産方式）」に対応。

製品名：LEVEL-M155-R45-LAX

販売価格 ：149,800円

カラーバリエーションはカスタマイズページより選択可能

Windows 11 Home / AMD Ryzen 5 4500 / AMD B550 / DDR4-3200 DIMM (PC4-25600) 16GB(8GB×2) / 500GB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce RTX 3050 6GB GDDR6 / ミニタワー / microATX / 650W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源 / グリーン購入法適合品

※標準スペック時の測定となります

□カスタマイズページ

製品名：LEVEL-M1AM-R77-RKX

販売価格 ：229,700円

カラーバリエーションはカスタマイズページより選択可能

Windows 11 Home / AMD Ryzen 7 7700 / AMD A620 / DDR5 16GB(8GB×2) / 500GB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce RTX 5060 8GB GDDR7 / ミニタワー / microATX / 650W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源 / グリーン購入法適合品

※標準スペック時の測定となります

□カスタマイズページ

製品名：LEVEL-M17M-147F-TK4X

販売価格 ：284,700円

カラーバリエーションはカスタマイズページより選択可能

Windows 11 Home / インテル Core i7 プロセッサー 14700F / インテルR B760 / DDR5 16GB(8GB×2) / 500GB NVMe対応 M.2 SSD / 光学ドライブ非搭載 / GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 / ミニタワー / microATX / 650W 80PLUS BRONZE認証 ATX電源 / グリーン購入法適合品

※標準スペック時の測定となります

□カスタマイズページ

※他にも複数のラインナップをご用意しております。

LEVELθについて

LEVELθ（レベルシータ）は、これからPCでゲームを始めたい初心者からPCを買い替え予定の経験者まで、幅広い人に向けた高コストパフォーマンスゲーミングPC。コスパを追求しながらも搭載パーツを厳選することで、ゲームを快適にプレイ可能なスペックを実現する。

安心のパックモデルも

PCをより身近に、長く使うために、通常1年間無償保証を最大4年間にできる「延長保証パック」や、専門のスタッフが開梱、設定・設置を代行する「出張設定設置サービスパック」も用意されている。

初心者にも安心のスターターキットを用意

LEVELθ（レベルシータ）では、高性能でデザイン性に優れたゲーミングデバイスがオプションで用意されている。

LEVELθ（レベルシータ）の特徴

コストパフォーマンスに優れたCPUを採用

手軽にゲームを楽しめるPCを実現するため、リーズナブルかつパフォーマンスに優れたCPU「インテル Core プロセッサー」、「AMD Ryzen プロセッサー」を採用。ゲームプレイにあたって十分な性能を発揮することはもちろん、マルチコア/マルチスレッドにより複数のプログラムを効率よく処理することが可能で、ボイスチャットや動画の配信などを行ないながらでも快適にゲームをプレイすることができる。

ゲームプレイに最適なグラフィックスカード

最新のゲームタイトルをフルHD解像度でプレイすることができるスペックかつコストパフォーマンスの高い、 AMD Radeonグラフィックスカード、NVIDIA GeForce RTXを採用。さらにグラフィックスカードに搭載されているレイトレーシング機能やアップスケール技術により美麗なグラフィックスとレスポンスの良いゲームプレイを体験できる。