英語能力試験TOEICでの組織的なカンニング事件で、東京・新宿区の試験会場で他人になりすまして替え玉受験したとして中国籍の男3人が逮捕されました。【映像】逮捕された容疑者ら王立坤容疑者（27）ら3人は去年1月、新宿区のTOEICの試験会場で他人になりすまして受験するために別人の写真を使うなどした受験票を提出した疑いがもたれています。警視庁によりますと、この会場では王容疑者と同じ住所で44人が受験を申し込んで