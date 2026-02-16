アメリカハワイ島のキラウエア火山が複数箇所で噴火しています。【映像】激しく吹き上がる溶岩（実際の様子）USGS＝アメリカ地質調査所によりますと、キラウエア火山の噴火は15日、北側と南側あわせて2カ所で発生しました。南側のほうが規模が大きく、噴きあがった溶岩は最大でおよそ400メートルに達しました。火口からの煙はおよそ1万メートルまで上がりましたが、地上で火山灰の観測は報告されていません。（ANNニュー