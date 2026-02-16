聞いたことはある、何となく意味も分かる。でも、詳しくは知らない。そんなサッカー用語を解説。今回は「ポケット」だ。――◆――◆――ペナルティエリアの左右にあるゴール脇に生じる守備スペースのことで、相手のディフェンスを崩してゴールを狙ううえで、戦術的に重要な意味を持つ。ゴール前の正面は相手のセンターバックが固めていることが多く、GKも対応しやすい。そのため、このポケットを攻略することで、ディフェン