【今さら聞けないサッカー用語：ポケット】攻略するための主なプレーはインナーラップ。相手に応じて別の選択肢を想定するのもポイント
聞いたことはある、何となく意味も分かる。でも、詳しくは知らない。そんなサッカー用語を解説。今回は「ポケット」だ。
ペナルティエリアの左右にあるゴール脇に生じる守備スペースのことで、相手のディフェンスを崩してゴールを狙ううえで、戦術的に重要な意味を持つ。
ゴール前の正面は相手のセンターバックが固めていることが多く、GKも対応しやすい。そのため、このポケットを攻略することで、ディフェンスは同サイドのボール側に視野を向けざるをえなくなる。
人間というのは同時に360度を視界に捉えることはできない。そのため、ポケットに侵入してきたボールホルダーに意識を向ければ、中央や逆サイドを視界に入れにくくなる。そうなると組織としてもズレが生じ、ゴール前に入ってくる他の選手をフリーにしやすくなる。
もう一つのメリットはポケットを取ることによって、オフサイドを取られるリスクがなくなることだ。その分、守備側もゴール前の全域をカバーしなければならず、マイナスのパスや折り返しのクロスはゴールになりやすい。
ポケットを攻略するための主なプレーにインナーラップがある。ウイングやサイドハーフの選手はディフェンスにマークされやすいが、背後からサイドバックやウイングバック、あるいは３バックのワイドを担当する選手が走り込むことで、フリーでポケットに侵入しやすい。
代表的な例が、中盤の選手から外に開いたウイングにパスが出る間に、サイドバックが３人目の動きで２人の合間を走り抜けて、ポケットでリターンパスを受ける形だ。あるいはサイドバックがウイングにパスを付けて、追い越してワンツーのリターンを受けるような形もある。
もちろん守備側の前寄りの選手がマンツーマンでついてきたり、最終ラインを中に締めて防ぐことも可能だが、そのために別のスペースが生じたり、守備にズレができやすい。
これは相手がゾーンなのか、マンツーマンなのかで効果も変わるが、ポケット攻略を１つの目的としながら、相手に応じて別の選択肢を想定しておくことも、守備を崩すための大事なポイントになる。
文●河治良幸
