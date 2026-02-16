東京都内でスギ花粉の飛散が始まりました。東京都によりますと、2月13日、都内の観測地点でスギ花粉の飛散を確認したということです。2月13日の飛散開始は、例年よりも1日早く、去年とは同じ日となりました。東京都は、花粉症の予防や症状軽減のために、花粉情報に注意すること、飛散の多いときの外出を控え、外出時にはマスクやメガネを使うこと、帰宅時は衣服や髪をよく払い、洗顔やうがいをすることなどを呼びかけています。