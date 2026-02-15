◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第10日（2026年2月15日リビーニョ・エアリアル・モーグルパーク）フリースタイルスキーの新種目、1対1で競うデュアルモーグルの男子予選が15日に行われ、第2シードの堀島行真（28＝トヨタ自動車）が銀メダルを獲得した。今大会シングルでの銅に続き2個目のメダル獲得。モーグル日本男子では初の銀メダル獲得となった。五輪新種目「デュアル」の初代王者にはあと一歩届かなかった。22年北