「4番・三塁」で先発…初回無死一塁から好守を披露期待の新星が美技で魅せた。巨人の石塚裕惺内野手が15日、広島との練習試合に「4番・三塁」で先発出場。爆速反応からの好守で投手を盛り立て、「守備もうまいのか」「肩えぐ」とファンも目を奪われた。好守が飛び出したの初回だ。無死一塁、菊池涼介内野手が放った三塁線の打球に即座に反応。横っ飛びして見事にグラブに収めると、すかさず二塁へ送り、フォースアウトとした。