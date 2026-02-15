ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ決勝が13日（日本時間14日）に行われ、戸塚優斗（ヨネックス）が金メダルを獲得した。山田琉聖（チームJWSC）は銅メダル。平野流佳（INPEX）は4位、平野歩夢（TOKIOインカラミ）は7位で連覇には届かなかった。表彰式後、メダリスト2人に向けた平野の表情が話題になっている。表情が物語っていた。表彰式後、メダルを獲得した戸塚、山田らと談笑