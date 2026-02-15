ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ決勝が13日（日本時間14日）に行われ、戸塚優斗（ヨネックス）が金メダルを獲得した。山田琉聖（チームJWSC）は銅メダル。平野流佳（INPEX）は4位、平野歩夢（TOKIOインカラミ）は7位で連覇には届かなかった。表彰式後、メダリスト2人に向けた平野の表情が話題になっている。

表情が物語っていた。

表彰式後、メダルを獲得した戸塚、山田らと談笑した平野。山田が銅メダルを手に取って見せると、平野は満面の笑顔を浮かべていた。

前回大会王者で、3大会連続でメダルを獲得してきた日本のレジェンドだが、後輩で19歳山田の銅メダルが自身のことのように嬉しそうだった。日本オリンピック委員会（JOC）公式SNSが実際の写真を公開して話題になっている。

コメント欄では「平野歩夢が聖人すぎる」「メダリストの素敵な笑顔 その2人を讃える歩夢くんの最高な笑顔」「仲間を称え、心から喜ぶ平野歩夢選手の笑顔。素敵すぎる」「戸塚選手の爪が可愛くて、平野選手の笑顔に泣いちゃう」などの声が上がり、ファンは謙虚な人柄に感銘を受けている様子だった。



（THE ANSWER編集部）