右の大砲ダルベック…現地でチェックした野口寿浩氏が分析岡本和真の“代役4番”候補の新外国人は優等生だ。巨人は12日に宮崎キャンプを打ち上げ、14日から沖縄キャンプに突入する。現役時代にヤクルト、日本ハムなど4球団で21年間捕手として活躍した野球評論家・野口寿浩氏は、宮崎キャンプでボビー・ダルベック内野手の打撃をチェック。新たにチームに加わった右の大砲への期待を口にした。「右足にしっかり体重が残って、軸が