ダンスボーカルユニット「TRF」のDJKOO（64）が13日深夜放送のTBS「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0・48）に出演。人気女優との交流を明かした。KOOは「よくLINEでやり取りするのは北川景子ちゃん」と告白。子供が誕生した際は「出産祝いとか送ったりする」という。親交を深めるきっかけについて「娘が好きだったんで。舞台あいさつとか行かせていただいて。そういうところから」と説明した。