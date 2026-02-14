広島・佐々木泰内野手（２３）が１３日までにデイリースポーツの独占インタビューに応じ、チームの“核”を担う覚悟を示した。今春キャンプは「強く」をテーマに汗を流す。１４日から自身初参加となる沖縄２次キャンプがスタート。結果と姿勢でチームの先頭に立つ決意を語った。◇◇ドラフト１位という勲章。そして、鯉党が長年待ち望んでいる「右の大砲」という宿命。佐々木はその全てを背負って戦おうとしている。原