イタリア冬季スポーツ連盟は１３日、今大会開幕前にドーピング違反を指摘されたバイアスロン女子のレベッカ・パスラー（イタリア）について、資格停止処分が解除になったと発表した。汚染物質が意図せず体内に入ったとの訴えが認められたという。パスラーは１月の検査で禁止薬物のレトロゾールが検出され、出場予定選手のドーピング違反第１号と報じられていた。（ミラノ平地一紀）