冬は服が厚手で乾きにくく、干すのも取り込むのもひと苦労。家族の分まで重なると、洗濯が毎日の負担になりがちです。そんな悩みを軽くしてくれるのが、洗う回数を前提にしない「服選び」。今回は、ESSEフレンズエディターでファッションアドバイザーの勅使河原祐子さん（40代）が、冬の洗濯をラクにする3つのルールを紹介します。1：ウール100％のニットを選ぶまず見直したのは、冬の定番であるニットです。ポイントは、「ウール1