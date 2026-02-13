◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックカーリング女子 予選リーグ デンマーク10-7日本(大会7日目/現地12日)予選リーグ2戦目に挑んだ日本はデンマークに7-10で敗戦。初日は連敗スタートです。第1エンド、不利な先攻でスタートし、幸先よく1点のスチールに成功。ところが続くエンドで2点を失うと、第3・4エンドと連続でスチールされて、1-4と劣勢になります。第5エンドも苦しい展開でしたが、スキップの吉村紗也香選手が中央の