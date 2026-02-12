ウクライナ代表選手が着用する「ロシアの攻撃の犠牲者」を描いたヘルメット＝11日、コルティナダンペッツォ（ロイター＝共同）【コルティナダンペッツォ、ミラノ共同】国際オリンピック委員会（IOC）は12日、ミラノ・コルティナ冬季五輪のスケルトン男子ウクライナ代表ウラジスラフ・ヘラスケビッチ（27）を失格にしたと明らかにした。ロシアの攻撃で命を落とした母国のアスリートたちの顔を描いたヘルメットを着用して競技する