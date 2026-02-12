ミラノ・コルティナオリンピックでは、ドローンを用いた臨場感ある映像が注目されている。その一方で、テレビから流れる飛行音に、ＳＮＳでは「うるさい」という批判や、「選手は気にならないの？」という声があがっている。（デジタル編集部）今大会では、選手の後ろから追いかけるようにドローンが飛行する場面がよく映し出されている。中継画面から「ブーン」という飛行音が聞こえる機会も多い。Ｘ（旧ツイッター）などの